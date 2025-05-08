Нью-Йорк Никс во втором матче четвертьфинала плей-офф НБА в гостях обыграл Бостон Селтикс 91:09 и повел в серии 2:0.

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Никс добились победы над действующими чемпионами лиги с камбэком – по ходу третьей четверти они проигрывали 20 очков. Отыграться после "минус 20" баскетболисты Нью-Йорка смогли во втором матче подряд – Никс первыми в истории добились такого успеха дважды кряду.

Ко всему, за день до второго матча между Бостоном и Нью-Йорком клуб Индиана также выиграл у Кливленда (120:119), проигрывая по ходу встречи с разницей в 20 очков.

Таким образом, впервые в истории НБА с момента начала подсчета в 1998 году в трех подряд игровых днях плей-офф зафиксированы победы команд, которые во время матчей проигрывали в 20 очков.

20-POINT COMEBACKS ON 3 STRAIGHT DAYS



This is the FIRST time this has happened in the playoffs since tracking in 1998. pic.twitter.com/jp1YCqAkw1 — NBA (@NBA) May 8, 2025

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