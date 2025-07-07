В НБА проведен рекордный обмен по количеству клубов – все ради двукратного чемпиона
Кевин Дюрант активировал сделку между семью командами.
Переход двукратного чемпиона НБА Кевина Дюранта из Финикса в Хьюстон стал главной частью грандиозного обмена, которого до этого в истории лиги еще никогда не было, сообщил журналист Шемс Чарания.
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Всего в обмене были задействованы семь команд – Хьюстон Рокетс, Финикс Санз, Атланта Хоукс, Голден Стейт Уорриорз, Лос-Анджелес Лейкерс, Миннесота Тимбервулвз и Бруклин Нетс. В сделке были использованы шесть баскетболистов, один выбор первого раунда драфта и 12 выборов второго раунда.
Такой обмен стал рекордным за всю историю НБА. До этого крупнейшим обменом была шестисторонняя сделка 2014 года, которая стала частью перехода Клэя Томпсона в Даллас.