В Лондоне убили известного регбиста – его отец также стал жертвой жестокого нападения
12:01 - Читати українською
Регбист Олд Колфеянс Брендан Мак Миллан был убит в столице Великобритании.
В Лондоне произошел страшный инцидент, который привел к смерти регбиста Брендана Мак Миллана.
Возле офиса футбольной лиги США произошла стрельба – наибольшее за 25 лет количество жертв в Нью-Йорке
В районе Лондон Бридж произошло зверское нападение – нападающий зарезал ножом четырех человек. Жертвами стали игрок регбийного клуба Олд Колфеянс Брендан Мак Миллан и его отец, Терри.
31-летнего нападающего задержали на месте событий. Команда погибшего выразила в Instagram самые искренние соболезнования семье Мак Миллана.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter