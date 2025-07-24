Детско-юношеская спортивная школа, которая расположена в Ингулецком районе города Кривой Рог, в среду, 23 июля, попала под обстрел оккупационной армии России.

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"Очень поврежден плавательный бассейн, все спортивное здание. Надеемся, что нам помогут с их восстановлением и ремонтом, чтобы дети как можно скорее начинали занятия", – цитирует директора ДЮСШ Петра Малыша ТРК "Рудана".

Малыш также заявил, что работы по ликвидации последствий прилета по зданию ДЮСШ начались сразу после того, как они произошли.

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