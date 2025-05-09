Вице-президент промоутерской компании Top Rank по боксерским операциям Карл Моретти оценил перспективы украинского боксера Василия Ломаченко.

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"Ему нужно принять решение. До сентября станет понятно, будет ли он драться с обязательным претендентом, победителем боя Мураталья – Абдуллаев. Если он откажется от этого права, то это все равно ничего не значит. Ведь он может вернуться в ринг ради какого-то совершенно другого боя.

Он может делать все, что захочет. Это же Лома. Не думаю, что ему нужен титул, чтобы показать, насколько он велик. Вопрос лишь в том, хочет ли он снова драться? Мы не можем беспокоиться о Ломе, пока он не решит, что делать", – цитирует Моретти The Ring.

Василий Ломаченко свой последний бой провел в мае 2024 года и выиграл в нем у Джорджа Камбососа из Австралии – это принесло ему титулы IBF и IBO в легком весе.

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