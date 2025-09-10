"Мы благодарим WBO за тщательное рассмотрение дела и наших аргументов. 19 июля 2025 года Александр Усик в третий раз за 14 месяцев провел титульный бой и в очередной раз стал абсолютным чемпионом мира. Эти победы были добыты ценой огромной дисциплины, преданности и изнурительных сборов, первые из которых длились почти девять месяцев из-за неоднократных переносов.

Промоутер Паркера предложил собственный дом как ставку на результат переговоров с Усиком

Такая нагрузка требует надлежащего и достаточно длительного восстановления. Александр заслужил время на восстановление. А после этого болельщики снова увидят его на ринге – готовым к новым большим боям. Сейчас наша команда рассматривает новые возможности и интересное место для проведения очередного боя за абсолют. А пока желаем удачи Паркеру и Уордли – пусть победит лучший", – сказал Лапин.

Также Сергей Лапин отреагировал на сомнения людей в травме украинца из-за видео, на которых Усик танцует и играет в футбол.

"Усику не назначен постельный режим; ему разрешено участвовать в благотворительных спортивных мероприятиях и заниматься умеренной физической активностью. Но очевидно, что танцы или посещение мероприятий – это не то же, что трехмесячный тренировочный лагерь для титульного боя", – цитирует Лапина Ready to Fight.

Напомним, WBO предоставила Александру Усику 90 дней на продолжение переговоров о бое с Джозефом Паркером. Однако 25 октября новозеландец проведет бой против Фабио Уордли, победитель этого боя должен стать следующим соперником украинца.

Усик сыграет в футбольном матче с легендами, которые открыто поддерживали Россию