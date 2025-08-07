Сергей Лапин, директор команды Александра Усика (24-0, 15 КО), поделился мыслями о том, что глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх не заинтересован проводить поединок украинского чемпиона против Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

"Относительно заявления Турки, это их шоу, и они имеют полное право решать, кто и когда будет драться. Абсолютно понятно, что Турки сам принимает эти решения. Александр уже провел два удивительных боя с Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии, все было сделано на высочайшем уровне. Мы благодарны за это", – сказал Лапин.

Усик получил предупреждение от босса WBO относительно следующего соперника: "Я должен играть по правилам"

На вопрос, что команда будет делать дальше, Сергей Лапин ответил, что дальнейшие шаги будут зависеть от намерений самого Александра Усика.

"Все эти решения являются частью рабочих процессов. Команда будет действовать исходя из ситуации и пожеланий чемпиона", – приводит слова Лапина World Boxing News.

Напомним, WBO санкционировала бой между Усиком и Паркером. Президент организации заявил, что украинец будет лишен титула, если не проведет защиту титула. В то же время Ring Magazine сообщал, что Riyadh Season и Sela не заинтересованы в организации поединка между Усиком и Паркером.

Усик сохранил за собой первое место в авторитетном рейтинге P4P – в топ-10 больше нет никого из супертяжелого дивизиона