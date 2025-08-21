Сергей Лапин, директор команды Александра Усика, который является абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе, высказал мнение относительно возможного поединка украинца против 20-летнего британца Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО).

Усик знает своего следующего вероятного соперника: "У нас есть правила"

"Я думаю, что это не очень хорошо для Мозеса. У него хорошие перспективы. Хороший последний бой против Уайта, но Мозесу нужны еще поединки против топовых соперников. Возможно, Кабаэл, возможно, Паркер.

У Мозеса есть больше вариантов для боев. Его первым большим оппонентом был Диллиан. У нас есть Фабио Уордли, у нас есть Баходир Жалолов. Много соперников", – рассказал Лапин в комментарии Boxing King Media.

Как известно, 16 августа Итаума в Саудовской Аравии выиграл нокаутом в первом раунде у земляка Диллиана Уайта.

Ранее Усик подал запрос в WBO об отсрочке поединка с Джозефом Паркером за чемпионский пояс, которым владеет Александр.

Усик на распутье после нокаута Дюбуа – что дальше?