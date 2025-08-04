Директор команды Александра Усика Сергей Лапин заявил, что они не отбрасывают идею с проведением поединка против американского боксера Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО).

"Бой с Уайлдером потенциально возможен. Однако надо учитывать все обстоятельства. Он сейчас не является обязательным претендентом на бой с Усиком. Однако Уайлдер остается одним из самых мощных панчеров в боксе. Также он непредсказуем и опасен", – цитирует Лапина World Boxing News.

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Недавно Деонтей Уайлдер нокаутировал малоизвестного американца Тирелла Херндона. Победа над Герндоном стала для Уайлдера первой за три года.

Напомним, "Бронзовый бомбардировщик" был чемпионом мира WBC в 2015-2020 гг., однако начиная с февраля 2020 года Уайлдер проиграл 4 поединка из 5. Американец дважды уступал Тайсону Фьюри, проигрывал Джозефу Паркеру (единогласным решением судей) и Чжану Чжилею (нокаутом).

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