"Когда приехал хореограф (Ростислав Синицын – прим.), первой моей идеей была песня Джамалы "1944" в очень крутой оркестровой обработке. Но не срослось. Мы поговорили с тренерским штабом, с Ростиславом и остановились на том, что, наверное, это "не ко времени". (Мол), надо катать в олимпийский сезон что-то простое, фигурное, классическое – то, что все катали.

Не хотели рисковать, потому что мы не знаем, какие люди будут сидеть в судейской бригаде, какие они имеют политические взгляды. Если бы я ехала в Пекин, это – (участие) "россиян" под нейтральным флагом. Возможно, будут какие-то провокации, проблемы с музыкой. Не скажу, что у меня не было выбора, но я прислушивалась к авторитету, к тому, что говорят взрослые люди.

Это остается моей мечтой. Я немножко имею крымскотатарские корни и очень люблю эту песню еще с Евровидения. Она должна была раскрыть меня вообще с другой стороны. Я чувствую эту музыку и слова. То, что происходило тогда (в 1944 году), происходит и сейчас", – сказала Спесивцева для Суспільне Спорт.

К слову, в итоге Таисия Спесивцева выступала под "Аранхуэсский концерт" Хоакина Родриго и танго "Yo soy María" Астора Пьяццолы. Однако на соревнованиях украинка заняла последнее, 21-е место.

