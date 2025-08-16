Джордж Уоррен, менеджер перспективного проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы (12-0, 10 КО) и сын известного промоутера Фрэнка Уоррена, рассказал о планах относительно британца, не исключив возможный поединок с абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком.

Усик попросил отложить переговоры о бое с Паркером – известно, какую травму получил украинец

"Любой бой, который Мозес примет после Диллиана Уайта, должен быть нетривиальным. Нужно одним глазом смотреть на то, что происходит с титулами. Если его следующие несколько боев не будут за титул чемпиона, тогда это должны быть поединки, которые продвинут его карьеру. Это должны быть или учебные бои, или очень большие поединки. Я не предполагаю, что поединки против Аделее или Хрговича представляют большую угрозу. Это не будут огромные поединки для Мозеса. Куда победы над каждым из них вознесут его? Они, наверняка, думают так же.

Бой с Усиком? Во мне ничто не говорит против того, что Мозес не способен столкнуться с Александром Усиком. Единственная вещь: Мозес не имеет опыта. Если вы спросите Мозеса, то тот сразу же скажет: "Да, 100%". Как его менеджер, ты должен быть осторожным. Однако, если твой клиент говорит, что он уверен и способен выполнить работу, то кто я такой, чтобы сказать "нет"? Особенно если он выйдет и покажет фантастическое выступление в субботу ночью против Диллиана Уайта. В таком случае это бой, который мы бы серьезно рассмотрели", – рассказал Уоррен в комментарии Box Nation.

В субботу, 16 августа, в Саудовской Аравии состоится бой между Мозесом Итаумой, которого называют наследником Тайсона Фьюри, и еще одним британцем Диллианом Уайтом.

Экс-чемпион мира назвал боксера, который может одолеть Усика: "Он победит его сейчас, а через 12 месяцев – нет"