– В мини-футбол вы еще успели и в Лисичанске поиграть.

– Приятные воспоминания. Это – возвращение домой, где тебя все знают. Я родом из Марковки, она сейчас оккупирована. Луганская область после событий 2014 года очень уменьшилась, а на футболе люди имели возможность собираться вместе, общаться. Играл за местную команду два года, всегда были в призерах.

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– Когда вы в последний раз были дома?

– в 2022-м, на Новый год. Там родители остались. Очень скучаю по ним. Увидеться нет возможности – там зона боевых действий. И уехать оттуда трудно, потому что отец болеет. Говорим по телефону, когда есть связь.

– Вы свободно общаетесь на украинском. Когда перешли?

– Это мой родной язык. У нас в семье говорили на украинском, с родителями сейчас так же. Когда учился в Луганском спортинтернате, то в классе я один разговаривал на украинском. И ребята-одноклассники садились ближе, чтобы понимать, о чем рассказывает учитель. Марковский район – не индустриальный, где общение на русском. У нас украиноязычный район, – объяснил Задорожный в интервью Sport24.ua.