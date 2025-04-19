В Китае состоялся исторический полумарафон с участием людей и роботов – эпическое видео
Китайские ученые продолжают удивлять мир своими изобретениями и разработками.
В китайском городе Ичжуане состоялся уникальный забег, в котором одновременно приняли участие люди и роботы. Всего на дистанцию выставили 21 гуманоидного робота на любой вкус и рост: от 1,20 м до более 1,80 метра.
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Вместе с роботами в марафоне участвовали и их "тренеры" – некоторым пришлось даже физически помогать своим "воспитанникам", направляя их в правильном направлении и подталкивая продолжать забег.
Победу же одержал робот под названием "Tiangong Ultra", который преодолел дистанцию за 2 часа и 40 минут. Интересно, что среди людей быстрее всего до финиша добрался спортсмен со временем в 1 час и 2 минуты.