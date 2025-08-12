После поединков, которые состоялись 2 августа, госпитализировали двух боксеров: Шигетоши Котари и Хиромасу Уракаву. Позже оба умерли в больнице из-за субдуральной гематомы. Спортсменам было всего по 28 лет.

Известный боксер умер после боя за титул чемпиона WBC

"Мы немедленно начнем работу над всем, что можем, в частности над расследованием и выяснением причин и принятием мер на будущее", – приводит слова главы JBC Хагивары Миногу The Ring.

Чиновники будут изучать влияние сгона веса и других факторов, которые могут вызвать трагические последствия, как с Котари и Уракаву. Кроме того, комиссия приняла решение о сокращении титульных боев OPBF и WBO Asia Pacific с 12-ти раундов до 10-ти.

Трагедия после вечера бокса 2 августа является не первой для Японии за последнее время. 23-летний Казуки Анагучи умер примерно через месяц после поражения в бою с Сейи Цуцуми, который состоялся 26 декабря в Токио. А Гинджиро Шигеока до сих пор остается в коме после того, как получил черепно-мозговую травму в поединке с Педро Тадураном 24 мая.

Еще один японский боксер умер после травм, полученных в бою