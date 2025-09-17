В Италии 15-летняя фигуристка трагически погибла по дороге в школу
Матильда Феррари ушла из жизни в юном возрасте.
15-летняя талантливая фигуристка Матильда Феррари погибла в городе Джустино (Италия), когда она вместе с подружками шла в школу, сообщает Onet Sports.
Жизнь юной спортсменки оборвалась на пешеходном переходе – Матильду сбил грузовик. Девушка получила неотложную медицинскую помощь, но имела травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.
По данным свидетелей, Феррари и остальные девушки перешли через улицу на красный свет. Матильде это стоило жизни. Девушки, вероятно, спешили на школьный автобус.
Матильда Феррари считалась в Италии одной из самых талантливых молодых фигуристок.
