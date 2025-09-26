Официальные источники в Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили, что возвращение россиян в фигурное катание пока ограничено их участием в квалификационном олимпийском турнире, который, напомним, недавно состоялся в Пекине, информируют росСМИ.

Как известно, по итогам последнего этапа квалификации на Олимпиаду-2026 россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник завоевали олимпийские лицензии. На основании таких результатов в России активно начала распространяться информация о ближайшем возвращении ее представителей на чемпионаты мира и Европы.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях, начиная с марта 2022 года после начала полномасштабного вторжения армии России в Украину.

