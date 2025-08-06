Спортивная школа на Киевщине почтила память Алексея Джунковского, который погиб, защищая мирных людей во время российской оккупации.

“В Ирпене установили мемориальную доску в память об Ангеле спорта – известного спортсмена и детского тренера, мастера спорта международного класса по боксу Алексея Джунковского, который погиб от рук захватчиков в начале российского нашествия.

Памятный знак открыли в день рождения Алексея на фасаде спортивной школы, где он воспитывал юных спортсменов. Алексей Джунковский был известным боксером, девять лет выступал за сборную Украины. После завершения карьеры стал тренером.

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В 2022 году, когда российские войска пытались прорваться в столицу, он остался в оккупированном Ирпене, чтобы помогать местным жителям и эвакуировать людей. Алексей погиб, защищая тех, кто прятался в боксерском спортзале, где он много лет воспитывал молодежь.

На церемонии открытия присутствовали близкие, друзья Алексея Джунковского, его воспитанники, представители спортивного сообщества и жители Ирпеня, которые пришли отдать дань уважения Герою.

В память о тренере, который в эти дни должен был бы отпраздновать 43-летие, в Буче состоялся боксерский турнир, собравший более ста молодых спортсменов", – отметили в Спортивном комитете Украины.

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