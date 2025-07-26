Паб Макгрегора в Дублине загорелся, сообщает The Irish Times. Пламя было потушено местной пожарной службой, во время инцидента никто не пострадал. Сейчас полиция Дублина проводит расследование.

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Работник паба Black Forge Inn заявил, что помещение загорелось в результате "неисправности электросети". Информацию о пожаре прокомментировал сам Макгрегор, спортсмен заявил, что заведение уже открыто для посещения.

"Паб сегодня открыт для работы, друзья. Ты не простелишь его даже с ракетницей. На нем нет ни одного пятна, он безупречен", – говорится в сообщении.

Конор Макгрегор приобрел помещение в Дублине в 2020 году за 2 миллиона евро, а позже потратил 1 миллион евро на ремонт. Интересно, что в 2022 году заведение Макгрегора подверглось нападению злоумышленников, тогда в помещение паба бросили самодельную взрывчатку.

Conor McGregor’s Bar, “The Black Forge” in Ireland was set on fire by an alleged Arsonist pic.twitter.com/506MLru1E0 — Clocked N' Loaded (@ClockedNload) July 25, 2025

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