"Наступит время, когда мы откроем процесс подачи заявок. Но это не будет сделано просто так.

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Мы не хотим расстраивать действующие команды. Это должно быть стоящим для нас. Команда должна поддерживать бизнес Формулы-1", – цитирует Бен Сулайема Motorsport.

Отмечается, что среди важных критериев – не только техническая и финансовая готовность, но и способность увеличить привлекательность серии на глобальном рынке. После длительной работы над привлечением команды Кадиллак, которая будет участвовать в Формуле-1 с 2026 года, FIA видит привлекательным китайский проект. Однако пока ни одной заявки подано не было.

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