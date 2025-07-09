В Формуле-1 может появиться еще одна команда – президент FIA озвучил принципиальное условие
Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем заявил, что Формула-1 готова расширить стартовую решетку до 12 команд.
"Наступит время, когда мы откроем процесс подачи заявок. Но это не будет сделано просто так.
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Мы не хотим расстраивать действующие команды. Это должно быть стоящим для нас. Команда должна поддерживать бизнес Формулы-1", – цитирует Бен Сулайема Motorsport.
Отмечается, что среди важных критериев – не только техническая и финансовая готовность, но и способность увеличить привлекательность серии на глобальном рынке. После длительной работы над привлечением команды Кадиллак, которая будет участвовать в Формуле-1 с 2026 года, FIA видит привлекательным китайский проект. Однако пока ни одной заявки подано не было.
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