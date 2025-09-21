В ФЛАУ отреагировали на вероятность, что Мудрик станет легкоатлетом – пожелали Михаилу успехов
Ольга Саладуха прокомментировала информацию относительно украинского футболиста Михаила Мудрика.
Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Ольга Саладуха дала оценку инсайдерской информации испанского издания Marca, которое заявило, что Михаил Мудрик планирует выступить на Олимпийских играх-2028 как легкоатлет.
"Михаил Мудрик не тренируется с национальной командой по легкой атлетике ни к каким соревнованиям. И у нас не было никаких разговоров на уровне ФЛАУ относительно его перехода в легкую атлетику.
Относительно тренировок с отдельными атлетами мне тоже ничего неизвестно. А в целом, конечно, желаю ему успеха во всех начинаниях", – цитирует Саладуху Tribuna.com.
