Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Ольга Саладуха дала оценку инсайдерской информации испанского издания Marca, которое заявило, что Михаил Мудрик планирует выступить на Олимпийских играх-2028 как легкоатлет.

Мудрик может сменить вид спорта после дисквалификации – хочет принять участие в Олимпийских играх

"Михаил Мудрик не тренируется с национальной командой по легкой атлетике ни к каким соревнованиям. И у нас не было никаких разговоров на уровне ФЛАУ относительно его перехода в легкую атлетику.

Относительно тренировок с отдельными атлетами мне тоже ничего неизвестно. А в целом, конечно, желаю ему успеха во всех начинаниях", – цитирует Саладуху Tribuna.com.

