Финляндские фигуристки Эмма Аалто и Милли Коллинг будут участвовать во внутренних турнирах в предстоящем сезоне.

Впервые в истории Финляндии две женщины будут выступать в паре в танцах на льду, сообщает Reuters. Такой дуэт стал возможен после того, как Федерация фигурного катания страны внесла изменения в правила для большей инклюзивности в этом виде спорта.

Фигуристки Аалто и Коллинг будут выступать вместе в будущем сезоне. Отныне участники танцев на льду в Финляндии обозначаются не как "мужчина" и женщина", а "фигурист А" и "фигурист Б".

19-летняя Аалто и 20-летняя Коллинг сами изъявили желание выступать вместе. Федерация решила принять изменения, для того, чтобы позволить им соревноваться. Эмма Аалто объяснила свой выбор тем, что девушкам сложно найти партнера, поэтому они вынуждены пропускать турниры.

"На одного мужчину приходится, думаю, около 300 девушек, желающих кататься с ним. И появляется дисбаланс. И дело не только в ваших навыках катания, но и в вашем росте, весе, внешности и географическом положении", – сказала фигуристка.

К слову, в 2022 году гендерные требования в танцах на льду сняла Канада.

