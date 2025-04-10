– Как произошел ваш переход из тайского бокса в бокс?

– Произошло это из-за травмы.

Звездный украинский боксер оправдался за бои на России: "Никто мне ничего предъявить не может"

– Что с вами произошло?

– Уже через два года занятий тайским боксом, когда мне было 16, я выступал за взрослую сборную Украины. Мои сверстники тогда еще сражались на юниорском уровне. Я начал в весовой категории 48 кг, где не было такой большой конкуренции, как, например, в 60 кг. В 2008, 2009, 2010 годах я ездил на чемпионаты мира. В 2011 году успел съездить на чемпионат Европы. Постоянно привозил медали с международных соревнований.

У меня даже не было мыслей, что я куда-то уйду из тайского бокса. Планировал переходить в организацию К1, которая тогда очень сильно развивалась. Однако в 2011 году на чемпионате Украины, который служил отбором на чемпионат мира, я в первом же раунде первого боя травмировал колено. И хотя продолжил поединок и выиграл его, почувствовал, что у меня есть существенные проблемы.

На следующий день показал колено, которое не мог согнуть, нашему врачу сборной Украины, и он сначала сказал, что это мениск. Мы отменили все соревнования, и я не продолжил участие в отборе, но ожидалось, что после операции через полгода смогу сражаться на чемпионате отчета.

Затем, когда я пришел к другому врачу, который конкретно занимается коленями, узнал, что у меня разорвана передняя крестообразная связка. Он сказал, что на восстановление мне понадобится минимум шесть-восемь месяцев, а то и больше года. Я был шокирован!

– Так до конца и не отошли от этой травмы?

– Я сделал операцию и через полгода начал тренироваться, однако, когда ставил блок, чувствовал какой-то дискомфорт в колене. Сделал МРТ и оказалось, что у меня немного растянулась связка. Это произошло или во время восстановления, или так сделали во время самой операции. Мне нужно было или привыкать, или делать операцию заново.

Я продолжил ходить в зал и тренировал только удары руками. Ранее их использовал исключительно для отвлечения внимания соперника и бил преимущественно ногами. Тогда я учился в институте, и мой куратор однажды предложил принять участие в соревнованиях по боксу между ВУЗами. Поскольку больше было некому, я согласился. Провел два хороших боя. В полуфинале с нокдаунами одолел мастера спорта, а финале встретился с Николаем Буценко. Он также в Одессе учился. Думаю, как для второго боксерского поединка в жизни, противостоял ему достойно. Почувствовал, что могу.

– С этого турнира и закрутилась ваша боксерская карьера?

– Да. Уже через месяц я принял участие в следующем турнире, и так начал ездить по соревнованиям. Был даже на одном или двух чемпионатах Украины. На одном из них в 2012 году мы, кстати, снова встретились с Буценко в первом туре, и я ему уступил.

Вообще меня не покидало ощущение, что в Украине боксеры не любят "тайцев". Не знаю почему. Возможно, из-за того, что отечественный бокс больше ориентирован на технику и движение: ударил – отошел. А в тайском боксе больше физической борьбы. Когда я проводил свои первые боксерские встречи, то устраивал рубку, кто бы против меня не выходил. Думаю, меня запомнили даже те, кому я проиграл.

А еще у меня была привычка из тайского бокса выдыхать на ударе: "Ааа". Некоторые рефери не разрешали мне дышать, или говорили, чтобы я делал это тихо. Насколько знаю, то нет такого правила в боксе, чтобы я закрыл рот и не дышал. Однако они мне мешали в начале. Позже уже начали привыкать.

– Вы помните первые деньги, которые заработали боксом?

– Первые деньги я заработал за второе место на чемпионате мира по тайскому боксу – 700 долларов. Мне тогда было 16 лет. Отдал деньги маме в распоряжение, потому что семья в них нуждалась, – рассказал Хегай в интервью Sport-express.ua.