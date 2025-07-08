Львовский клуб объявил, что в следующем сезоне будет играть в Первой лиге, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

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Напомним, что в сезоне 2024/25 in.IT выступал в элитном дивизионе страны – Экстра-лиге. В официальном заявлении клуба заявили, что решение о понижении в классе является сильным стратегическим шагом для дальнейшего будущего.

В следующем сезоне руководство in.IT стремится пересобрать структуру и обновить подходы, для того, чтобы стать сильнее в организационном и спортивном плане.

Также львовский клуб анонсировал изменения в своем составе. В частности, команду уже покинули Давид Сидоренко и Владислав Сизык.

Напомним, ранее о снятии с Экстра-лиги объявил другой львовский клуб Энергия. Кроме того, Аврора и SkyUp Futsal объявили об объединении в одну команду. Зато новым участником элитного дивизона станет Фурнитура из Коломыи.

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