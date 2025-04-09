В конце второй четверти Мемфис спокойно вел со счетом 66:40, как вдруг произошло страшное столкновение новичков сезона.

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Форвад "медведей" Джейлен Уэллс получил длинную передачу от Джа Моранта и взлетел для эффектного завершения. 21-летний игрок Мемфиса даже успел вколотить данк, однако болезненно приземлился головой на паркет из-за толчка Кей Джея Симпсона. Уэллс остался лежать на площадке, пугая всех присутствующих. Даже Симпсон был ошеломлен содеянным и даже не думал спорить с немедленным удалением из-за неспортивного фола второй степени.

Врачи Мемфиса около 7 минут помогали Уэллсу прямо на паркете, а затем вывезли на носилках. Позже стало известно, что Джейлен в больнице вернулся в сознание и чувствует себя нормально. К сожалению, новичок Гриззлис сломал правое запястье и, вероятно, больше не сыграет в этом сезоне. Уэллс был одним из лучших "выпускников" драфта-2024, где Мемфис выбрал его под 39-м пиком. Молодой форвард успел провести 79 матчей, в среднем набирая 10,4 очка, 3,4 подбора и 1,7 передач.