"Уважаю его решение": тренер сборной Украины по волейболу – о возможном возвращении в команду Плотницкого
Рауль Лосано объяснил, стоит ли ждать в национальной сборной Олега Плотницкого.
Главный тренер сборной Украины по волейболу Рауль Лосано рассказал, что уважает решение украинского доигровщика итальянского клуба Перуджа Плотницкого, который решил завершить выступления за сборную.
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"Я пригласил 45 игроков к участию в сезоне 2025 года. Плотницкий прислал письмо со своей позицией. Я уважаю его решение, но не согласен с ним", – цитирует Лосано LB.ua.
Весной 2025 года стало известно, что Олег Плотницкий решил больше не играть за национальную команду Украины. Такое решение волейболист принял почти через год после своего последнего матча в форме "сине-желтых".
Напомним, что сборная Украины в дебютном сезоне в Лиге наций заняла девятое место и была очень близка к попаданию в восьмерку лучших, которая продолжила борьбу в плей-офф.
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