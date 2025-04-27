Карстен Вархольм в очередной раз переписал историю, установив новый мировой рекорд в беге на 300 метров с барьерами.

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Это нетипичная дистанция, которая проводится редко и лишь недавно получила зеленый свет на официальный статус от Всемирной легкоатлетической ассоциации. Тем не менее, Вархольм прекрасно подготовился, пробежав в китайском Сямэне за 33,05 секунды. Норвежец на 0,21 секунды побил свой же мировой рекорд, который устанавливал еще в 2021 году в Осло.

Добавим, что следующий этап Бриллиантовой лиги-2025 состоится 3 мая в Шанхае.