Британский промоутер Эдди Хирн признался, что имеет планы организовать бой между абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона Александром Усиком и австралийцем Джеем Опетайей – чемпионом мира в первом тяжелом весе.

"Люди продолжают говорить о переходе Джей Опетайи в супертяжелый дивизион, и я думаю, что он должен это сделать. И я думаю, он это сделает. Но ему еще многое нужно сделать в первом тяжелом весе.

Если он сможет стать абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, то думаю, что он сможет подраться с Александром Усиком. Какой это будет бой! Абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона против абсолютного чемпиона первого тяжелого веса", – рассказал Хирн в интервью The Stomping Ground.

