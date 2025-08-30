"Усику 38 лет. Да, он на вершине сейчас, но это уже возрастной боксер. Если Усик хочет боя с Итаумой, то сейчас лучшее время, ему стоит сделать это, как когда-то делал Флойд, выйдя на бой против молодого Канело. Здесь такая же ситуация. Если Мозес станет более зрелым, то его уже не побить.

"Усик заслужил быть чемпионом, но лучшим я его не считаю": известный супертяж рассказал, как победить украинца

Итаума будет доминировать 10-15 лет. Не думаю, что найдется много боксеров, которые вообще пройдут с ним все раунды. Однако Итауме невыгодно драться сейчас с Усиком и рисковать", – сказал Артур в интервью Pro Boxing Fans.

В своем последнем поединке Мозес Итаума уже в первом раунде нокаутировал известного британского боксера Диллиана Уайта. Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Аш Шейх заявил, что хотел бы увидеть бой между Александром Усиком и Мозесом Итаумой.

