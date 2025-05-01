Украинский чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в тяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) был признан лучшим боксером прошлого года по версии Ассоциации американских журналистов.

BWAA (Ассоциация американских журналистов) выбрала Александра Усика лучшим боксером 2024 года в супертяжелом дивизионе. Награду украинцу вручил Тео Лопес во время церемонии награждения в Нью-Йорке.

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В прошлом году Усик дважды победил Тайсона Фьюри, сначала победив "Цыганского короля" в мае и став первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в XXI веке. А в декабре Александр одержал верх над Фьюри еще и в поединке-реванше.

Интересно, что менеджер Усика, Эгис Климас, также получил награду от BWAA. Сейчас украинский чемпион готовится ко второму поединку с Даниэлем Дюбуа, который должен состояться 19 июля на Уэмбли в Лондоне. Тренировочный лагерь Александра запланирован в испанской Валенсии. Усик уже побеждал Дюбуа техническим нокаутом в августе 2023 года.

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