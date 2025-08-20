Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Усика, заявил, что украинец намерен придерживаться обязательств по защите титулов, которые у него есть.

Эксперт назвал Усика среди боксеров, которые очень опасны для наследника Тайсона Фьюри

"У нас есть пояс WBO – первый чемпионский титул для Александра. У нас есть правила. Нам нужно поговорить с командой, а следующий соперник – это Паркер.

Проведение этого боя не в Саудовской Аравии? Посмотрим, где мы его проведем и что будет дальше", – цитирует Лапина Seconds Out.

Усик, как известно, 19 июля в Лондоне выиграл нокаутом у Даниэля Дюбуа и стал во второй раз абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона.

Паркер, как известно, является временным чемпионом мира по версии WBO. Всемирная боксерская организация уже обязала Усика провести переговоры с представителем Новой Зеландии относительно титульного боя. Впрочем, Александр попросил отсрочку из-за травмы спины и получил ее.

Усик на распутье после нокаута Дюбуа – что дальше?