В супертяжелом весе объявлен громкий поединок. Как сообщает Queensberry Promotions, временный чемпион WBO Джозеф Паркер (36–3, 24 KO), который имеет статус обязательного претендента на бой против абсолютного чемпиона мира Александра Усика, выйдет на ринг против временного чемпиона WBA Фабио Уордли (19–0–1, 18 KO).

Экс-чемпион мира высказался о возможном бое Усик – Итаума: "Он не выстоит против него"

Поединок состоится 25 октября на арене O2 в Лондоне, трансляцию покажет сервис DAZN.

Бой Паркер – Усик уже был санкционирован WBO, однако команда украинца обратилась с просьбой отложить переговоры из-за травмы. Президент организации заверил, что титул Усика не станет вакантным как минимум до конца 2025 года.

Джозеф Паркер в последний раз выходил на ринг 22 февраля, когда досрочно победил Мартина Баколе. Его будущий соперник Фабио Уордли в июне нокаутировал Джастиса Гани в десятом раунде и сохранил свой чемпионский пояс.

Поединок в Лондоне определит, кто из временных чемпионов приблизится к бою за титулы абсолютного чемпиона мира.

It’s ??? ?? ???????



Parker’s pursuit of glory. Wardley’s hunger for greatness - This is ??? in the capital ️#ParkerWardley | Oct 25th | O2 Arena, London | Live on @daznboxing pic.twitter.com/ZMb5deavIC — Queensberry Promotions (@Queensberry) September 6, 2025

"Ты не побьешь Усика, пытаясь перебоксировать его": тренер Чисоры рассказал, как можно победить украинца