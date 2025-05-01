Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) продемонстрировал свою верность житомирскому Полесью во время подготовки к бою с Даниэлем Дюбуа.

Подготовка к бою Усик – Дюбуа продолжается полным ходом. Теперь украинец вместе со своей командой посетил лондонский Уэмбли в рамках промо-кампании к бою.

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Александр оказался на трибунах легендарного стадиона, где по-волчьи завыл. Стоит добавить, что Усик также является игроком житомирского Полесья (за которое, правда, официально, так и не сыграл), поэтому этот жест можно считать своеобразной поддержкой футбольного клуба от хэвивейта.

Напомним, что бой-реванш Усика против Дюбуа состоится 19 июля. В первом поединке, который состоялся 26 августа 2023 года, украинец нокаутировал британца в 9-м раунде.

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