Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) завершил тренировку и отправился в Лондон на бой-реванш с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Усик выложил групповое фото с командой на своей странице в Instagram.

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"Следующая остановка – Лондон", – подписал сообщение боксер.

Напомним, 19 июля Александр Усик проведет бой-реванш против чемпиона мира IBF Даниэля Дюбуа. Поединок состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец победил британца техническим нокаутом в 9-м раунде.

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