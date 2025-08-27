– Ты был удивлен, что Усик стал королем супертяжелого веса?

– Он заслуживает уважения всего мира, он знаток бокса, очень техничный боксер, он заслужил быть чемпионом мира. Но лучшим я его не считаю, пока я в боксе. Когда я уйду из бокса, тогда и скажу, или он лучше, или нет. Зато Усик знает, кто такой "Кинг-Конг" и какой у "Кинг-Конга" бокс.

Украинский боксер выбрал самого интересного соперника для Усика: "Итаума молодой, зеленый"

– Как надо боксировать с Усиком, чтобы его победить?

– Я уже сказал, что он очень техничный боксер, и только так же технично можно его победить. Иначе он продолжит владеть титулами.

– Усику сейчас предложили бой с британским перспективным боксером Мозесом Итаумой. Согласился бы он?

– Сам Итаума публично заявил, что готов боксировать со мной, но ему дают легких боксеров. Говорят, что "Кинг-Конг" уже старый, что они знают, что я для них опасен. Говорят, что я "дедушка". Тогда почему не подписывают со мной контракт? У меня есть имя в боксе, а ему дают неизвестных боксеров, – сказал Ортис в интервью YouTube-каналу Студия Бокса Виктора Ялимова.

К слову, 46-летний кубинец владел титулом временного чемпиона мира по версии WBA (2015-2016) и дважды был претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC (2018, 2019) в супертяжелом весе.

Звездный украинский боксер получил очередного соперника – вернется на ринг после поражения