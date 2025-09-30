Студия A24 в TikTok опубликовала сцену из фильма "Разрушительная машина" с участием Александра Усика.

В этом ролике аудиторию ближе познакомили с персонажем Игоря Волчанчина, которого играет украинский непобедимый боксер. Неожиданно зрители услышали украинский язык в фильме – это были слова переводчицы, благодаря которой Вовчанчин общался с Марком Керром, главным героем фильма.

В сцене персонажи Скелли Джонсона и Усика просят прощения друг у друга за небольшое столкновение головами в клинче во время спарринга. Керр предлагает Волчанчину сфотографироваться в знак дружбы. Интересно, что даже в фильме Усик порадовал болельщиков своей фирменной улыбкой и смехом.

"Двойка лучших", – подписали видеоролик.

Мировая премьера фильма запланирована на 3 октября, а в Украине лента выйдет в прокат 10 октября.

Усик вместе со Скалой Джонсоном представил фильм "Разрушительная машина" на фестивале в Торонто