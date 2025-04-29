Усик заключил дерзкое пари с промоутером Дюбуа – украинец получит роскошную машину за 340 тысяч или воз с лошадью
Александр Усик после заключения контракта на реванш продолжает развлекаться с командой Даниэля Дюбуа.
Промоутер британца Фрэнк Уоррен на пресс-конференции продолжал рассказывать журналистам о легальности удара ниже пояса украинца в первом бою и убеждал, что на этот раз Дюбуа точно разберется с Усиком.
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В этот момент Александр подкрался сзади, похлопал главу Queensberry Promotions по плечу и предложил пари, информирует The Ring.
Усик: Где мой автомобиль?
Уоррен: Я же сказал тебе: куплю коня и телегу, если проиграешь. Машина, если выиграешь.
Усик: Bentley. Я выиграю. Какая модель... Bentley Bentayga, замечательная машина (стоимость достигает 250 тысяч фунтов или 340 тысяч долларов).
Уоррен: Готов раскошелиться только на седан Bentley T-Series 1970-х годов выпуска.
Эгис Климас (менеджер Усика): На твоем месте, Фрэнк, я подарил бы ему машину уже сегодня.
Напомним, реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Первый бой между боксерами в 2023 году завершился победой украинца техническим нокаутом в 9 раунде.