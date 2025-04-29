Александр Усик после заключения контракта на реванш продолжает развлекаться с командой Даниэля Дюбуа.

Промоутер британца Фрэнк Уоррен на пресс-конференции продолжал рассказывать журналистам о легальности удара ниже пояса украинца в первом бою и убеждал, что на этот раз Дюбуа точно разберется с Усиком.

Усик устроил жесткий спор с членом команды Дюбуа: "Я вырву глаза из твоей головы"

В этот момент Александр подкрался сзади, похлопал главу Queensberry Promotions по плечу и предложил пари, информирует The Ring.

Усик: Где мой автомобиль?

Уоррен: Я же сказал тебе: куплю коня и телегу, если проиграешь. Машина, если выиграешь.

Усик: Bentley. Я выиграю. Какая модель... Bentley Bentayga, замечательная машина (стоимость достигает 250 тысяч фунтов или 340 тысяч долларов).

Уоррен: Готов раскошелиться только на седан Bentley T-Series 1970-х годов выпуска.

Эгис Климас (менеджер Усика): На твоем месте, Фрэнк, я подарил бы ему машину уже сегодня.

Напомним, реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Первый бой между боксерами в 2023 году завершился победой украинца техническим нокаутом в 9 раунде.