Усик заявил, что хотел бы изменить некоторые слова гимна Украины: "Они не соответствуют реальности жизни"
Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал, что чувствует, когда слушает гимн своей страны.
– Когда сейчас перед боями играет национальный гимн, чувствуется ли это еще важнее? Чувствуется ли это иначе после всего, что произошло с Украиной и Россией? Чувствуешь ли ты больше силы, когда слушаешь его перед боем?
– Это всегда было для меня особенным, потому что это гимн моей страны, которую я представляю, где я родился и где я живу. Поэтому это всегда было для меня особенным.
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Но я бы изменил некоторые фразы в гимне. Я говорю правду об этом, потому что мне не нравятся некоторые фразы. Они не соответствуют реальности жизни. Но у нас есть невероятный гимн, и он всегда меня мотивирует, – сказал Усик в интервью Mail Sport Boxing.
Напомним, в своем последнем поединке Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира.
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