Александр Усик показал, что умеет мастерски работать руками не только на боксерском ринге.

Команды Усика и Дюбуа после подписания контракта на реванш за абсолют вместе пришли в лондонский офис компании TalkSport для проведения медиамероприятий.

Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов – видео схватки на Уэмбли

В одной из комнат внезапно сломалась лампа. Усик попросил дать ему отвертку и после нескольких минут манипуляций вернул свет. "Где мои деньги?" – в шутку сказал украинский чемпион под аплодисменты присутствующих.

Напомним, реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Украинец надеется снова стать абсолютным чемпионом, забрав пояс IBF, который оказался в руках британца только после добровольного отказа Александра.