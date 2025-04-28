Чемпион мира по версии WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) поделился мыслями о войне в Украине.

– Я очень рад быть представителем Украины. Не только в спорте. Как человек. Я знаю много людей, которые живут в Украине. Это очень добрые люди. В Украине у нас говорят хлебосольные. Украинцы очень веселые музыка, национальная кухня, традиции.

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Сейчас у нас есть проблемы, потому что Россия оккупировала мой город, часть моей страны. Украинцы очень дружелюбные, но когда вы оккупировали нашу территорию – сейчас мы боремся всей страной. Все: дети, юноши, женщины, родители, деды. Все. Я благодарю моего Господа, Иисуса, за то, что я родился в Украине. Для меня это большая возможность.

– Есть предположение, что конец войны может приблизиться, если Украина отдаст землю россиянам. Вы можете себе представить, что это произойдет?

– Я не политик и не хочу им быть. Но в мире очень много таких спорных ситуаций. Тогда давайте пусть все, у кого есть спорные ситуации, забирают какие-то земли. Тогда в мире будет хаос. Если у нас есть правила, которые установлены международными конвенциями, их нельзя нарушать. Нельзя просто взять и забрать чужой кусок земли, – сказал Усик для TalkSport.

Напомним, Александр Усик проведет следующий поединок 19 июля против чемпиона мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

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