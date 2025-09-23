Абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик (24–0, 15 КО) уверен, что украинский любительский бокс имеет перспективы.

"Мне кажется, что нужно увеличить возможности для украинских боксеров, поскольку у нас был очень большой простой. Они не боксировали. У нас продолжается война, и огромное количество ребят не имеют возможности обмениваться опытом с соперниками на международных соревнованиях.

Чтобы показывать высокие результаты в мировом боксе, нужно переформатировать все, что происходило в нашем боксе, и строить это все по-новому.

Я готов помогать тем людям, которые действительно хотят изменить украинский бокс. Мы не будем идти туда, где нас никто не звал. Мы не собираемся навязываться тем, кто не хочет ничего менять. Если нас попросят – без проблем, мы поможем", – рассказал Усик Exceed Boxing.

