Александр Усик накануне поединка с Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона хевивейта не хочет тратить время на пустую болтовню.

Боксеры провели официальную церемонию взвешивания, на которой украинец показал рекордные цифры в своей карьере – 227,3 фунта (103,1 кг). После этого Усик дал коротенький комментарий.

– Один бой до того, чтобы стать трехкратным абсолютным чемпионом мира. Что для тебя значит эта возможность?

– Для меня это большая возможность. Для моего народа и моей страны. Спасибо Иисусу Христу и Деве Марии. Увидимся завтра. Большое спасибо. Слава Украине! – сказал Усик, которого громко поддержала публика в зале.

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Напомним, поединок Усик – Дюбуа 2 состоится 19 июля на лондонском стадионе Уэмбли, начало ориентировочно в 23:30 по киевскому времени. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Усик владеет поясами WBC, WBO, WBA и IBO против одного IBF у Дюбуа.

Боксеры уже встречались в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу нокаутом в девятом раунде, хотя перед этим в пятом пережил неприятные минуты из-за удара британца ниже пояса.

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