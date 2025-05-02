Украинский чемпион мира Александр Усик рассказал, с кем хотел бы провести свой финальный поединок после реванша с Даниэлем Дюбуа.

– С кем ты хотел провести свой финальный поединок?

– У меня есть две опции – Тайсон Фьюри или Энтони Джошуа

Леннокс Льюис удивил прогнозом на матч-реванш Усик – Дюбуа: "Он казнил короля и сможет победить"

– А если выбрать одного?

– Тайсон Фьюри, – сказал Усику в комментарии Mail Sport Boxing.

Напомним, Александр в 2024 году провел два суперпоединка с британцем. В обоих боях украинец одержал победу по решению судей. Таким образом, Усик защитил титулы чемпиона WBA (Super), IBF, WBO, IBO и The Ring в супертяжелом весе, выиграл титул чемпиона WBC в супертяжелом весе, а также впервые за 25 лет получил статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

К слову, 19 июля 2025 года Усик в Лондоне на стадионе Уэмбли проведет матч-реванш с Даниэлем Дюбуа (в 2023 году британец проиграл украинцу нокаутом в 9 раунде).

Радченко не смог отобрать пояс чемпиона мира у "кошмара украинцев", проиграв жертве Дюбуа техническим нокаутом