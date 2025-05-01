Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик попытался определить сильнейшего среди своих бывших оппонентов.

"Если бой Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа состоится сегодня, я снова скажу, что Джошуа победит.

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Но Даниэль – это очень опасный оппонент. Он чемпион мира, имеет сильный удар. Они оба отличные бойцы. Мой фокус – это мой лагерь и мой оппонент.

Я считаю, что Джошуа лучше, как боксер, у него хорошие навыки бокса, он является олимпийским чемпионом. Да, Энтони Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа, но мне больше нравится Джошуа в плане стиля бокса", – сказал Усик в комментарии Mail Sport Boxing.

Напомним, матч-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли 19 июля.

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