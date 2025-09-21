Усик встретился с Трубиным в Португалии – украинский вратарь Бенфики не сдержал восторга: "Рад знакомству"
Боксер Александр Усик и вратарь Бенфики Анатолий Трубин встретились на улицах Лиссабона.
Анатолий Трубин поделился в Instagram фото встречи с боксером Александром Усиком.
Усик оценил перспективы бронзового призера ЧМ-2025 Жасана: "Господь так все премудро устраивает"
"Когда сила и человечность встречаются в одном человеке - это истинное чемпионство. Рад знакомству, Александр!" – подписал фото украинский вратарь Бенфики.
Встреча двух украинских звезд состоялась прямо на улицах Лиссабона. Усик, вероятно, остался в Португалии еще на несколько дней после участия в футбольном матче легенд, который состоялся 16 сентября.
