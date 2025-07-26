Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал, как сообщил детям о нападении РФ на Украину.

"Было тяжело. Мои дети спрашивали меня: ”Почему? Почему он хочет нас убить?“ А у меня не было ответов. А теперь у меня есть ответ. Потому что они больны. Просто больны", – сказал Усик в интервью Mail Sport Boxing.

Усик заявил, что хотел бы изменить некоторые слова гимна Украины: "Они не соответствуют реальности жизни"

К слову, Александр Усик вместе с женой Екатериной воспитывают четверых детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и годовалую Марию.

В своем последнем поединке, который состоялся 19 июля, Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа. После победы над Дюбуа Усик в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира.

"Усик мог отправить Дюбуа в больницу": легендарный тренер объяснил, почему Даниэль проиграл в реванше