"Дюбуа? Я даю ему большие шансы. У меня Усик все равно будет фаворитом, но у Даниэля есть шанс в бою. Тот удар ниже пояса... Лично я считаю, что он бил по правилам. Я считаю, что удар был нормальным, а Усик воспользовался ситуацией.

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Бой был в Польше, близко к Украине, и он был практически домашним бойцом. Он просто использовал свой опыт: отдохнул, перегруппировался и вернулся к бою, и мы видели, что случилось – он выиграл. Я думаю, если бы рефери начал бы отсчет, то Усик бы встал и продолжил боксировать. Он использовал свою мудрость, опыт, показав, что удар был ниже.

Даниэль сейчас боец лучше, чем он был тогда. Я думаю, это все работа, которую он продолжает выполнять с Доном Чарльзом и Кираном Фарреллом, которого часто не упоминают. У них просто замечательная крепкая команда", – поделился Фрэмптон в комментарии BoxNation.

Напомним, Усик и Дюбуа уже встречались между собой в августе 2023 года. Тогда украинец победил соперника нокаутом в девятом раунде.

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