Усик впервые публично объяснил причину ухода Красюка: "Помогает мне с другой работой"
Александр Усик успокоил болельщиков после отставки Александра Красюка с должности промоутера украинского боксера.
– Алекс Красюк сотрудничал с вами долгие годы, вы вместе имели фантастическую историю вместе. Теперь вы не сотрудничаете с ним?
– Послушайте, мы не разрывали отношения с Алексом. Я строю бизнес – [компанию] USYK-17. Красюк работает с этой компанией.
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Мы прекратили отношения в боксе, но Красюк помогает мне с другой работой. Мы проработали вместе 12 лет, мы выиграли большие трофеи. Мы продолжим сотрудничать, но в других сферах, – заявил Александр Усик в интервью для The Stomping Ground.
Напомним, что 22 июня Усик официально объявил, что Красюк больше не будет его промоутером. Они работали вместе 12 лет.
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