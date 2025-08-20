Абсолютный чемпион мира Александр Усик (24-0, 15 КО) считает, что 20-летний проспект хевивейта Мозес Итаума (13-0, 11 КО) готов к бою с ним.

Усик прокомментировал поединок Итаумы против Диллиана Уайта, который завершился победой Мозеса уже в первом раунде.

Тренер Итаумы призвал Усика принять бой со своим подопечным – назвал неожиданную причину

"Замечательный парень, замечательный бой. Я думаю, что Итаума – это будущее бокса, мне нравится этот парень. Да, бесспорно, он готов к бою со мной", – сказал Усик для BoxNation.

Напомним, ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заявил о желании провести бой между Александром Усиком и Мозесом Итаумой. Впрочем, сам британец после победы над Диллианом Уайтом заявил, что еще не готов к поединку с Александром.

