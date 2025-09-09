Украинский боксер Александр Усик вместе с Дуэйном Джонсоном прибыл на показ фильма "Разрушительная машина" в Торонто.

После успеха и 15-минутных оваций в Венеции фильм "Разрушительная машина" отправился на юбилейный 50-й кинофестиваль в Торонто.

Фильм с Усиком получил долгие овации на Венецианском фестивале: Скала Джонсон не сдержал слез – ему пророчат Оскар

На этом показе засветился и Александр Усик, который позировал вместе с актерами и съемочной командой. В ленте боксер сыграл украинского чемпиона по смешанным боевым искусствам Игоря Вовчанчина, ставшего одним из нескольких бойцов, которые одолели Марка Керра.

Главного героя ленты играет Дуэйн Джонсон, а его жену – голливудская звезда Эмили Блант. Эту роль Скалы уже окрестили одной из лучших работ в кино бывшего реслера. Джонсону даже пророчат номинацию на Оскар.

Всемирная премьера фильма запланирована на 3 октября.

Director Benny Safdie introduces THE SMASHING MACHINE.



Dwayne “The Rock” Johnson, Emily Blunt and Oleksandr Usyk on stage. #TIFF50 pic.twitter.com/xYIwmvLVar — Lukas Weese (@Weesesports) September 9, 2025

