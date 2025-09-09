Усик вместе со Скалой Джонсоном презентовал фильм "Разрушительная машина" на фестивале в Торонто
Украинский боксер Александр Усик вместе с Дуэйном Джонсоном прибыл на показ фильма "Разрушительная машина" в Торонто.
После успеха и 15-минутных оваций в Венеции фильм "Разрушительная машина" отправился на юбилейный 50-й кинофестиваль в Торонто.
На этом показе засветился и Александр Усик, который позировал вместе с актерами и съемочной командой. В ленте боксер сыграл украинского чемпиона по смешанным боевым искусствам Игоря Вовчанчина, ставшего одним из нескольких бойцов, которые одолели Марка Керра.
Главного героя ленты играет Дуэйн Джонсон, а его жену – голливудская звезда Эмили Блант. Эту роль Скалы уже окрестили одной из лучших работ в кино бывшего реслера. Джонсону даже пророчат номинацию на Оскар.
Всемирная премьера фильма запланирована на 3 октября.
