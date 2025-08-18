“В медицинском центре Национальной гвардии Украины произошло незаурядное событие. К нацгвардейцам, которые проходят там реабилитацию, посетил мой друг – абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик.

Он откликнулся на мое приглашение приехать к военным – чтобы поддержать, вдохновить и лично выразить благодарность каждому, кто держал и держит строй.

Присутствие человека, который достиг высоких вершин в спорте, но не стоит в стороне войны, – это мощное свидетельство для наших воинов: их борьба имеет значение, и поддержка – рядом. Такие встречи укрепляют моральный дух, придают силы и дарят ощущение настоящей сплоченности. Его человечность и открытость растрогали даже самых сдержанных.

Разговор с сильным духом украинцем, который знает, что такое борьба и изнурительный труд, по-настоящему вдохновляет. Мы пообщались с военнослужащими, которые восстанавливают силы после боевых действий. В каждом – поразительная стойкость и характер. Это чувствовалось и в вопросах, которые они задавали чемпиону, и в личных историях, которыми делились. Было много искренности, даже юмора – несмотря на сложные пережитые события.

Александр внимательно слушал, поддерживал и делился своими жизненными правилами, которые помогают ему достигать победы. Благодарил за службу и желал скорейшего выздоровления. Я благодарен Александру за то, что поделился несокрушимым духом победителя. Эта встреча доказывает, что сила Украины – в единстве ее народа", – написал экс-футболист Динамо Владислав Ващук на своей странице в Facebook.

Напомним, что сейчас Александр Усик восстанавливается от травмы после победы над Даниэлем Дюбуа 19 июля. Именно поэтому украинский боксер попросил WBO отложить начало переговоров относительно своего следующего боя.

